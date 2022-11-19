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A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynayanan hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

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A Milli Takım, İskoçya'nın ardından bir diğer hazırlık maçında Çekya'yı da mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep 21 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yaparken A Milli Takım rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece Milliler, ilk kez Türkiye'de oynanan bir maçta Çekya'yı mağlup etmiş oldu.

Mücadelede ilk gol 31. dakikada geldi. Cengiz Ünder'in asistinde Enes Ünal topu filelere gönderdi ve ilk yarı 1-0 Milli Takım üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Vaclav Cerny'nin vuruşunda kaleci Doğan Alemdar'dan seken top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

70. dakikada Cengiz Ünder ikinci asistine imza atarken Hakan Çalhanoğlu topu ağlara yolladı ve durum 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takım, hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

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