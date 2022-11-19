BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmak istedi

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmak istedi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı televizyon programında flaş bir iddiada bulundu. Sayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmak istediğini belirtti.

Abone ol

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 6'lı masadaki çatışmayı değerlendiren Sayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmak istediğini belirtti.

Savcı Sayan: Chp'li isim Ak Parti'ye katılmak istedi

Aslı Baykal'ın CHP'den istifası ve İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleriyle ilgili konuşan Sayan, ''Bundan 2-3 ay önce CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geldi. 'Ben ayrılmak istiyorum, AK Parti'ye katılmak istiyorum' dedi. Hala görevde olan bir isim. Büyükşehir Belediye Başkanı.' dedi.

Sayan'ın açıkladığı CHP'li ismin kim olduğu merak konusu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı
Arda Güler, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan ortak paylaşım
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan ortak paylaşım
A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup etti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Nureddin Nebati'den otomobilde matrah düzenlemesiyle ilgili açıklama
Nureddin Nebati'den otomobilde matrah düzenlemesiyle ilgili açıklama
Dünya Kupası'nda Türk polisi de güvenliğini sağlamak üzere görev yapacak
Dünya Kupası'nda Türk polisi de güvenliğini sağlamak üzere görev yapacak
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı!
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı!
Eden Hazard, fazla kiloları nedeniyle Belçikalı taraftarlardan tepki çekti
Eden Hazard, fazla kiloları nedeniyle Belçikalı taraftarlardan tepki çekti
Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak'ı kabul etti
Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak'ı kabul etti
Elon Musk, Twitter'da anket yaptı! Sosyal medyayı salladı!
Elon Musk, Twitter'da anket yaptı! Sosyal medyayı salladı!
Polisten kaçamayan sürücü: “Kovalamaca güzeldi, kaçamadık etiket olduk"
Polisten kaçamayan sürücü: “Kovalamaca güzeldi, kaçamadık etiket olduk"
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı masaya gözdağı
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı masaya gözdağı