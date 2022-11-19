CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmak istedi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı televizyon programında flaş bir iddiada bulundu. Sayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmak istediğini belirtti.

Abone ol

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 6'lı masadaki çatışmayı değerlendiren Sayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmak istediğini belirtti.

Savcı Sayan: Chp'li isim Ak Parti'ye katılmak istedi

Aslı Baykal'ın CHP'den istifası ve İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleriyle ilgili konuşan Sayan, ''Bundan 2-3 ay önce CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geldi. 'Ben ayrılmak istiyorum, AK Parti'ye katılmak istiyorum' dedi. Hala görevde olan bir isim. Büyükşehir Belediye Başkanı.' dedi.

Sayan'ın açıkladığı CHP'li ismin kim olduğu merak konusu oldu.