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MHP Genel Başkan Yardımcısı firari FETÖ'cü sayısını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı firari FETÖ'cü sayısını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında 102 bin 123 şüphelinin tutuklandığını, cezaevinde halen 17.787 zanlının bulunduğunu, 23 bin 969 FETÖ'cünün ise firarda olduğunu söyledi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, resmi Twitter hesabından FETÖ ile mücadele ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Yıldız, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden 15 Kasım 2022'ye kadar FETÖ'den 339.247 kişi gözaltına alındığını belirterek, "Bunlardan 102.123 kişi tutuklanmış. Cezaevinde halen 17.787 kişi tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. 23.969 kişi halen firardadır" ifadelerini kullandı.

"Örgüte destek mahiyetinde değerlendirilen para tutarı 2.369.000.000 tl"

Feti Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya 11.516 kişi destek mahiyetinde para yatırdığı, 465 bin yeni hesap açıldığını belirterek, "Örgüte destek mahiyetinde değerlendirilen para tutarının 2.369.000.000 TL olduğu görüldü" sözlerini kaydetti.

"98 belediye başkanına toplam 795 yıl 1046 ay 456 gün hapis cezası"

Feti Yıldız'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"Son iki dönemde terör suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılan 151 belediye başkanından 98'sine toplam 795 yıl 1046 ay 456 gün ilk derece mahkemelerinden hapis cezası verilmiştir."

"127.278 başvurudan 26.871'si karara bağlandı"

"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 127.278 başvuru yapılmış 126.871 karara bağlanmış, 450 dosyanın incelemesi devam etmektedir. Bu dosyalardan 17.844 kabul karar verilmiştir. Ciddi bir oran.."

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