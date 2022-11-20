Suriye ve Irak'a hava harekatı! TSK'ya ait savaş uçakları PKK/YPG mevzilerini vuruyor

Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi, sınır ötesinde de tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri havadan ateş altına aldı.

Karadan da topçu desteği verildi

Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

MSB: "Hesap zamanı"

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.