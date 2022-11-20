BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  GÜNCEL

Suriye ve Irak'a hava harekatı! TSK'ya ait savaş uçakları PKK/YPG mevzilerini vuruyor

Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

Türkiye'nin terörle mücadelesi, sınır ötesinde de tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri havadan ateş altına aldı.

Karadan da topçu desteği verildi

Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

MSB: "Hesap zamanı"

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkan Yardımcısı firari FETÖ'cü sayısını açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı firari FETÖ'cü sayısını açıkladı
Stefan Kuntz: Bizi rahat bırakırlarsa daha iyi olacağız
Stefan Kuntz: Bizi rahat bırakırlarsa daha iyi olacağız
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmak istedi
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmak istedi
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Arda Güler, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı
Arda Güler, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan ortak paylaşım
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan ortak paylaşım
A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup etti
Nureddin Nebati'den otomobilde matrah düzenlemesiyle ilgili açıklama
Nureddin Nebati'den otomobilde matrah düzenlemesiyle ilgili açıklama
Dünya Kupası'nda Türk polisi de güvenliğini sağlamak üzere görev yapacak
Dünya Kupası'nda Türk polisi de güvenliğini sağlamak üzere görev yapacak
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı!
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı!
Eden Hazard, fazla kiloları nedeniyle Belçikalı taraftarlardan tepki çekti
Eden Hazard, fazla kiloları nedeniyle Belçikalı taraftarlardan tepki çekti
Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak'ı kabul etti
Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak'ı kabul etti