PKK'da büyük şok çok sayıda terörist öldürüldü! Yunanistan'a: Görün Türkler nasıl geliyor!

TSK'nın Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini gece boyu savaş uçaklarıyla vurmasıyla ilgili uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geldi. Coşkun Başbuğ, "Harekatın yapılacağını ABD'ye bildirdik" derken, Güngör Yavuzaslan, "Bize gelen bilgilere göre PKK'da çok büyük kayıp var" dedi. Operasyonda sınırdan 160 kilometre içeriye girildiğini belirterek, Yunanistan'a "Görün Türkler nasıl geliyor. Türkiye, 7-24 bu tür operasyonlar yapabilir" uyarısı yaptı.

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TSK, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" diyerek duyurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Örgüt açısından beklenmeyen bir harekat" diyerek, "Gecenin bu vaktinde böylesi harekatlar bunları yapmak ve başarmak sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mahsus" ifadelerini kullandı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise "Bize gelen ilk bilgiye göre, örgütte yüksek düzeyde kayıp var" dedi.

Beklenmeyen bir harekat değil!

"Harekat Türkiye için sürpriz değil. Kuvvetli emareler vardı" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Dakikalar ve saatler sonra harekatın olabileceği üzerinde durduk. Cumhurbaşkanımızın yaptığı kritik bir ziyaret vardı, G20 zirvesi. Ziyarette, harekatın yapılacağını ABD'ye bildirdik. Bu süreçte İstiklal Caddesi'nde yaşadığımız saldırının payı çok büyük" dedi.

"Türkiye sürece asla seyirci değil. Bölgeye çok hakim. Nokta harekatlar var. Gecenin bu vaktinde böylesi harekatları yapmak ve başarmak sadece TSK'ya mahsus. MİT'in mükemmel operasyonları oldu. Bir kısmını bildiğimiz, bir kısmından haberimiz olmadığı operasyonlar. Türkiye çok kararlı. Biz herhangi bir yerden icazet alan pozisyonda değiliz. Örgüt açısından beklenmeyen bir harekat. Bunun arkasından büyük bir harekat gelir mi bunu da konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

Vurulan yerlerin yakınında ABD var

Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise "İstiklal'deki saldırıya misilleme olarak görülecek bir operasyon" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize gelen ilk bilgiye göre, örgütte yüksek düzeyde kayıp var. Şu anda F16'larımızın vurduğu noktalara yakın yerlerde ABD askerlerinin de olduğunu biliyoruz. 'Türkiye harekat yapamaz' diye bir söz oluşmuştu. Artık gece rahat uyuyamıyorlar. Teröristler bu bölgede yaşayan insanların evlerine el koyup sığınak haline getirmişlerdi. İşte bu operasyonla bu hedefler imha edildi."

Yunanistan'a: Görün Türkler nasıl geliyor! Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Dünyada ancak dört beş ülkenin yapabileceği bir harekat. Eş zamanlı bir hava harekatı icra edilmekte. İçeriye 160 km girmişler. İstanbul'a yapılan bu saldırı uluslararası toplum tarafından reddedildi. Türkiye'nin Hristiyan ve Müslümanıyla bütün olduğu görüldü. Bence bomba ellerinde patladı. Buradan Yunanistan'a sesleniyorum; Görün Türkler nasıl geliyor. Türkiye, 7-24 bu tür operasyonlar yapabilir." diye konuştu.

İsmail Hakkı Pekin: YPG'nin doğduğu yer

Genelkurmayeski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin 'Ayn El Arab, YPG'nin doğduğu yer. Bu bölge YPG ve PKK terör örgütünün merkezi gibiydi' diyerek operasyonla ilgili şu ayrıntıları verdi: "Bu harekat iki safalı bir harekattı. İlk grup saat 9 gibi kalkıyor. İkinci ekip de 12 gibi kalkarak hedefleri vuruyor. Daha yakın hedefleri helikopterlerin vurduğu bilgisi var. Daha alçak irtifada ise İHA’lar hedefleri bombaladı. Önceden belirlenen koordinatlar F-16 pilotlarına havadayken bildiriliyor ve hedefler anında lazer tutularak vuruluyor."

Havada yakıt ikmali yapıldı

"Uçaklar çok daha fazla bomba taşıyabiliyor 1 ton civarında. SİHA’lar ise daha düşük 20- 25 kilo kadar bir mühimmat taşıyabiliyor. Harekâtta ilk önce arama kurtarma uçakları daha sonra hava ikmal uçakları kalkıyor. Ardından uçakların korunması için savunma uçakları kalkıyor. Daha sonra ise bombalama yapacak olan uçaklar kalkıyor. En son bombardımanın ardından ise vurulan hedefleri incelemek için farklı bir filo kaldırılıyor."

Kara Harekatı için konjonktür müsait değil

"Şu an da hasar tespiti için İHA’lar ve SİHA’lar da dahil olmak üzere uçaklar kalkıyor. Bombardımanın ardından hasar nedir, hedefler tam olarak vuruldu mu bunun için açıklamalar ilerleyen zamanda yapılacaktır. Kara harekatı için şu anki konjonktür müsait olmayabilir. Bölgede PKK zor duruma düşebilir. Bugün bölgede kimlerin ne diyeceğini ne yapacağını göreceğiz. Resmi bir olayda Erbil Başkonsolosluğunun açıklama yapması da biraz garip. Bu kadar büyük bir operasyon beklemiyorlardı. ABD unsurlarını bölgeden geri çekmiş. Ben dolayısıyla başarılı bir harekat olduğunu düşünüyorum.