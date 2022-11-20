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Her an ölümle burun buruna yaşıyorlar! Evlerinin altından fay hattı geçiyor

Her an ölümle burun buruna yaşıyorlar! Evlerinin altından fay hattı geçiyor

Afyonkarahisar’da altından fay hattı geçen mahalleli adeta diken üstünde yaşam mücadelesi veriyor. Mahalle sakinleri duvarlarından çatlak ve yarıklardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Bolvadin ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesinde yaşayanlar son yıllarda depremselliği gerçek yüzü ile karşı karşıya. 2012 yılından sonra toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu.

Yapılarında meydana gelen çatlaklardan dolayı bir çok kişi evini terk etmek zorunda kalırken, başka bir yere gitme şansı olmayanlar ise adeta ölümlü burun buruna yaşama mücadelesi veriyor.

"Evlere girip çıkarken korkuyoruz"

Şıhlar Mahallesi sakinlerinden Hasan Kandemir, kendisine ait evin odunluk deposunda yarık ve çatlakların olduğunu ifade etti. Eski evinin yanına meydana gelen çatlaklardan dolayı yeni ev yapmak zorunda kaldığını dile getiren Kandemir, “Buralar yıkılıyor böyle görüldüğü üzere. Benimle birlikte 20’ye yakın ev bu halde. Evlere girip çıkarken korkuyoruz, başımıza çökecek diye. Odun, kömür gibi kışlık yakacaklarımız koymak için buraya girip çıkmak zorundayız. Devletten bize yardım eli uzanmasını istiyoruz” dedi. Öte yandan, evlerin duvarlarındaki çatlaklara bir elin rahat girip çıkması ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

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