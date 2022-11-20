BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da iğrenç olay! Kendini 'fabrikatör' olarak tanıttı küçük kızı ekranda çıplak olarak soyundurdu

İstanbul'da iğrenç olay! Kendini 'fabrikatör' olarak tanıttı küçük kızı ekranda çıplak olarak soyundurdu

İSTANBUL Avcılar'da sosyal medya üzerinden görüştüğü 15 yaşındaki kıza şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Zanlıyı yakalayan küçük kızın babası ve akrabalarının darp anları kameraya yansıdı...

Abone ol

Avcılar'da sosyal medya üzerinden görüştüğü 15 yaşındaki kıza şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakınına ait fabrikada çalışan H.T, sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıtan kişiyle tanıştı.

Görüntülü görüşmede elbisesini çıkartıp...

Şüphelinin, uygulama üzerinden kızla görüntülü görüşme sırasında kıyafetini çıkarıp ekran fotoğrafı aldığı ve ailesine gösterme tehdidiyle 5 bin lira istediği öne sürüldü. Parayı alan zanlının bir süre sonra tekrar iletişime geçtiği kız çocuğundan 15 bin lira daha istediği iddia edildi.

Çocuğun babası ve akrabaları yakalayıp...

H.T, durumu anlattığı ailesiyle buluşma noktası olan Beyoğlu Caddesi'ne gitti. Çocuğun babası ile yakınları, olay yerine gelen şüpheliyi yakaladı.
H.T'nin yakınlarının zanlıyı darbetmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Benzer suçlardan sabıkası varmış

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren zanlının benzer suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. İşte zanlının şakalandığı ve dövüldüğü anların videosu...

ÖNCEKİ HABERLER
Kamyonlar gelip tüm köyü bir gecede soyup gittiler! 500 bin liralık vurgun
Kamyonlar gelip tüm köyü bir gecede soyup gittiler! 500 bin liralık vurgun
Ev alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Gerçeği öğrendi hayatının şokunu yaşadı
Ev alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Gerçeği öğrendi hayatının şokunu yaşadı
PKK'da büyük şok çok sayıda terörist öldürüldü! Yunanistan'a: Görün Türkler nasıl geliyor!
PKK'da büyük şok çok sayıda terörist öldürüldü! Yunanistan'a: Görün Türkler nasıl geliyor!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Her an ölümle burun buruna yaşıyorlar! Evlerinin altından fay hattı geçiyor
Her an ölümle burun buruna yaşıyorlar! Evlerinin altından fay hattı geçiyor
İYİ Partili Aytun Çıray'dan imalı paylaşım! ABD'ye haber erildiyse teröristler ne yapmıştır
İYİ Partili Aytun Çıray'dan imalı paylaşım! ABD'ye haber erildiyse teröristler ne yapmıştır
İstiklal Bombacısı, bombanın başında selfie çekilmiş! WathsApp mesajları ortaya çıktı
İstiklal Bombacısı, bombanın başında selfie çekilmiş! WathsApp mesajları ortaya çıktı
ABD'li komitandan PKK terörüne açık destek! Sözde mezuniyet törenine katıldı
ABD'li komitandan PKK terörüne açık destek! Sözde mezuniyet törenine katıldı
Tokat Medical Park Hastanesi'nde dehşetin görüntüsü! Felçli hastayı boğarak öldürmeye çalıştılar iddiası
Tokat Medical Park Hastanesi'nde dehşetin görüntüsü! Felçli hastayı boğarak öldürmeye çalıştılar iddiası
Kobani, Tel Rıfat, Derik, Şengal'e Pençe Kılıç harekatı! F-16'lar havadan bomba yağdırdı!
Kobani, Tel Rıfat, Derik, Şengal'e Pençe Kılıç harekatı! F-16'lar havadan bomba yağdırdı!
Elon Musk, eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılacak
Elon Musk, eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılacak
MHP'yi sarsan ölüm! MHP Manisa İl Başkanı Öner vefat etti
MHP'yi sarsan ölüm! MHP Manisa İl Başkanı Öner vefat etti