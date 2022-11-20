İstanbul'da iğrenç olay! Kendini 'fabrikatör' olarak tanıttı küçük kızı ekranda çıplak olarak soyundurdu

İSTANBUL Avcılar'da sosyal medya üzerinden görüştüğü 15 yaşındaki kıza şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Zanlıyı yakalayan küçük kızın babası ve akrabalarının darp anları kameraya yansıdı...

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Avcılar'da sosyal medya üzerinden görüştüğü 15 yaşındaki kıza şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakınına ait fabrikada çalışan H.T, sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıtan kişiyle tanıştı.

Görüntülü görüşmede elbisesini çıkartıp...

Şüphelinin, uygulama üzerinden kızla görüntülü görüşme sırasında kıyafetini çıkarıp ekran fotoğrafı aldığı ve ailesine gösterme tehdidiyle 5 bin lira istediği öne sürüldü. Parayı alan zanlının bir süre sonra tekrar iletişime geçtiği kız çocuğundan 15 bin lira daha istediği iddia edildi.

Çocuğun babası ve akrabaları yakalayıp...

H.T, durumu anlattığı ailesiyle buluşma noktası olan Beyoğlu Caddesi'ne gitti. Çocuğun babası ile yakınları, olay yerine gelen şüpheliyi yakaladı.

H.T'nin yakınlarının zanlıyı darbetmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Benzer suçlardan sabıkası varmış

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren zanlının benzer suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. İşte zanlının şakalandığı ve dövüldüğü anların videosu...