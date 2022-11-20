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Bipolar hastası dehşet saçtı! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı

Bipolar hastası dehşet saçtı! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı

Kayseri'de akşam saatlerinde bipolar bozukluğu hastası olduğunu öğrenilen bir İsmail Tatar, 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı. Tatar, emniyet güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

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Olay, saat 22.15 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu hastası İsmail Tatar, sinir krizi geçirdi.

Yakınları tedavi için sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve bekçiler sağlık ekiplerine yardım etmek istediği sırada Tatar eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı. Polis ve bekçiyi yaralayan Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralı polis memurları, bekçi ve saldırgan Tatar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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