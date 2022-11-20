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Cemal Enginyurt'tan flaş iddia! AK Parti tekrar iktidara gelirse saltanatı ilan edecek

Cemal Enginyurt'tan flaş iddia! AK Parti tekrar iktidara gelirse saltanatı ilan edecek

DEMOKRAT Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan 'saltanat' iddiası... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde konuşan Enginyurt, “Çocuklarınızın geleceği için herkese ulaşın. Bunlar yine iktidara gelirse saltanatı ilan edecekler” dedi.

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Demokrat Parti'nin Dinar ilçe kongresinde konuşan Cemal Enginyurt, yaklaşan seçimler öncesi 'saltanat'ın geri getirileceği iddiasında bulundu. “Bunlar bir daha iktidara gelirse saltanatı ilan edecekler" diye konuşan Enginyurt şöyle devam etti:

"Recep Abim bu işleri çok sever. Sarayda bir koltuğu var Abdülhamit Han'da yok o koltuk. Öyle bir poz veriyor ki sanırsın dünya kralı. Bunlar geçmişte FETÖ'cülerle birlikte Maklube masasındaydılar, şimdi HDP masasına geçtiler."

5 tetikçi hazır bekliyor

Altılı masaya sürekli aday açıklama baskısı yapıldığına da dikkat çeken Enginyurt, şöyle devam etti: “Açıklarsak ‘Boyu uzun, saçı kısa' diyecekler. Televizyonlarda beş tane tetikçi var hazırda bekliyor. Deprem oluyor sel oluyor ‘aday' diyorlar. Teröristler saldırıyor ‘aday' diyorlar. 13. Cumhurbaşkanı millet masasından çıkacak. Kim olursa olsun Cumhurbaşkanı olacak."

Gerekirse yalvarın...

" Bizim Cumhurbaşkanımız çalmayacak, çaldırmayacak. Saray denen ucubede oturmayacak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde oturacak. Altılı Masa çok iş yapıyor herkes biliyor ama sulandırmaya çalışıyorlar. Seçimlere 7 ay kaldı. Herkese ulaşın, çocuklarınız, torunlarınızın geleceği için yalvarın. Bunlar bir daha iktidara gelirse saltanatı ilan edecekler.”

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