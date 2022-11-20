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10 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi öyle bir yerden çıktı ki...

10 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi öyle bir yerden çıktı ki...

Sakarya'da 10 gündür kayıp olan 43 yaşındaki Erdal Sakız, ormanlık alanda aracının içerinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

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Karasu Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı.

Baş ve göğüs kısmında kurşun yarası 

Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edildi. Baş ve göğüs kısmında kurşun yarası olduğu ayrıca elinden de tüfekle vurulduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Otomobilde de kurşun izlerine rastlanılan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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