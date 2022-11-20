İstanbul'da asgari ücret alan yok dedi stüdyo karıştı! CHP'li vekil: Dalga mı geçiyorsunuz?

2023 yılındaki asgari ücretin belli olması için ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Kritik görüşmeler öncesi ekranlarda da asgari ücret tartışmaları başladı. Son olarak Onur Erim'in katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalar gündem yarattı.

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Asgari ücrete zam tartışmaları Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. 7 Aralık'ta işçi ve işveren temsilcileri arasında başlayacak olan zam görüşmeleri için geri sayım sürerken, televizyonlarda da konuyla ilgili tartışmalar ve yorumlar dikkat çekiyor.

Son olarak Onur Erim'in katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Yoksulluk ve açlık sınırı için konuşulan rakamların doğru aktarılmadığını belirten Erim, "İstanbul'da artık asgari ücret alan yok" diye konuştu. CHP'li eski vekil Yedekci ise "Dalga mı geçiyorsunuz siz?" dedi.

Habertürk ekranlarındaki bir programda konuyla ilgili tartışmalar sürerken yaşanan bir diyalog gündem yarattı.

Olaylar ve Görüşler programı konuklarından CHP'li eski vekil Gülay Yedekci ile Dragoman strateji Başkanı Onur Erim arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

"4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira."

"4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira." diyen Yedekci'ye Onur Erim tepki gösterdi.

"İstanbul'da kimse asgari ücret almıyor"

Erim, "Ben artık bu rakamların ne olduğunu anlatmaktan bıktım. Hanımefendi İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın" diye konuştu.

"Dalga mı geçiyorsunuz"

Erim'in iddiası bir anda dikkat çekerken, Yedekci söz konusu açıklamaya tepki göstererek "Türkiye'de nüfusun yüzde 57'si asgari ücretle geçiniyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz?" dedi.

Serap Belet de şok oldu

Moderatör Serap Belet de Emir'in iddiasına şaşırarak "Nasıl? Pardon.. İstanbul'da asgari ücret alan yok mu Onur bey?" diye sordu.

Erim ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ekonomik problem var doğru, Türkiye'de insanların alım gücü düştü evet doğru. Ama bana İstanbul'da insanlar 5 bin 500 lira alıyorlar demeyin, bu külliyen yalan, bu kuyruklu yalan.

"CHP gerçeklerle yüzleşsin, sokağa çıksın"

Siz gerçeklerle yüzleşin, CHP gerçeklerle yüzleşsin desin ki 'Bu insanların alım gücü çok düştü' evet sonuna kadar evet... Realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz, fabrikaları dolaşmıyorsunuz."