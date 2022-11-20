Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde öldü! Nişantaşı'ndaki City's AVM'de facia

GALATASARAY eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'nin 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

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Galatasaray'ın sempatikliğiyle ünlü eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki City's Nişantaşı isimli AVM'nin yemek katından aşağıya katından düşerek hayatını kaybetti.

AVM'nin 4. katından düştü

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü ihbarı üzerine AVM'ye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Batuhan Bostancı, Beşiktaş camiasının saygın isimlerinden Asil Bostancı’nın oğluydu.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu

AVM'deki faciada hayatını kaybeden kişinin Beşiktaş camiasının saygın isimlerinden Asil Bostancı’nın oğlu, işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

Bostancı’nın acı haberini alan aile ve arkadaşları hastaneye akın etti. Bazı sosyal medya hesapları Bostancı'nın intihar ettiği iddiasını dolaşıma soktu ancak şu ana kadar bu iddia doğrulanmadı...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den başsağlığı

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin resmi Twitter hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşıldı. Galatasaray hesabından "Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Abdurrahim Albayrak’ın torunu Batuhan Bostancı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri paylaşıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter hesabından, "Uzun yıllar Galatasaray Kulübü’nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı’ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve Ailesi’ne başsağlığı dileriz" paylaşımı yapıldı.