Cama çıkıp başına silah dayadı! Kimse ne yaptığını anlamadı

Elazığ'da bir adam sabaha karşı cama çıkarak kafasına silah dayadı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede polis geniş güvenlik önlemi aldı. İntihar girişiminde bulunan adam, müzakereci polislerin uzun süren çabasıyla 9 saatin sonunda ikna edildi.Abone ol
Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Okulu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. gece saat 03.00 sıralarında cama çıkarak kafasına silah dayadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alarak sokağa giriş çıkışları kapatırken, itfaiye ekipleri şahsın aşağı atlama ihtimaline karşı bina önünde şişme branda açtı. Ardından müzakereci polis, şahsı ikna etmek için yanına çıktı.
9 saatin sonunda ikna edildi
9 saat boyunca polisin ikna etmeye çalıştığı şahıs, sonunda ikna edilerek aşağı indirildi.