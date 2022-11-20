MHP Lideri Bahçeli 6'lı masaya fena yüklendi! Hepsinin gizli ajandası var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'da halka hitap etti. 6'lı masaya yüklenen Bahçeli: "6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur." dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'da halka hitap etti. Muhalefet partilerine yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, "6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Her birisinin gizli ajandası, farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır" dedi. Dün gece yarısı yapılan Pençe-Kılıç Harekâtı ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Hainler için hiçbir yer güvenli korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir. Vakit; dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir" ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları:

Samsun, kurtuluşumuzun meşalesidir. Samsun; Türkiye Cumhuriyeti'nin tertemiz mayası, Türk milletinin yüz akıdır. Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz ecdadımızı, terörle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhur ittifakı göreve hazır

MHP ile Cumhur İttifakı Türk milletinin geleceğini kurmak, mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.

Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti

Milli mücadele süreci millet sevgisinin, milli aklın sınandığı milliyetçiliğin yol haritasıdır. 19 Mayıs 1919'da umutsuzluğun koyu sisi dağıtıldı. Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Samsun'a çıkış, Cumhuriyet'in kuruluşunun müstesna iradesiydi. Bu iradeye ambargo koyamayacaklar. Güvence; aziz Türk milletinin kahramanlık itibarıdır.

Muhalefet partileri Türkiye'nin karşı cephesinde toplanmışlardır

Türk milleti Lozan öncesine döndürülmek istenmektedir. Dışarıda taviz türbülansına kapılan, içeride ise yalan talan politikalarına bel bağlayan muhalefet partileri Türkiye'nin karşı cephesinde toplanmışlardır. Milli ilerleyişimizi durdurmaya da takatleri yetmeyecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu; yayından çıkmış ok gibidir, menziline de süratle ilerlemektedir.

Adayları hala ortada yok

Seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar, bir arpa boyu yol alamamışlardır. Zillet ittifakının kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek projeleridir. 6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Her birisinin gizli ajandası, farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır. Birbirleri ile anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.

Zillet ittifakı karanlık bir projedir

Yapılanı yıkmak amacıyla bir araya gelmiş, çıkarları dışında hiçbir şeyi, gözetmeyen partilere güven duyulur mu? Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Zillet ittifakı karanlık bir projedir. Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Asıl kumar masası bellidir. Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı. Keyifleri yetene kadar yedi düvelle güç birliği yapsınlar Cumhur İttifakı çalışmaya bakacak. Belirsizliğin rotasını takip etme anlayışında değiliz.

Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna milli birlikle ulaşmanın azmindeyiz. Seçimleri Türk milletinin karar anı, Cumhuriyeti yeni yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Adayımız belli, kararımız nettir. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nın çatısını el birliğiyle örene kadar biriz diyeceğiz. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, pazarlıksız, araçsız, Türk milletinin has bahçesidir. Cumhurbaşkanı adayı da sayın Erdoğan'dır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'tek adam yönetimi' diyenler yalancıdır, 'şahsım rejimi' diyenler On Numara müfteridir. Milletin seçimini karalayanlar demokrasiyi ağzına alamaz.

"Kılıçdaroğlu, milli güvenlik sorunudur"

Ülkemiz dış politikada altın yıllarını yaşamaya başlamıştır. Söz dinleten, egemenlik haklarından bir milim taviz vermeyen bir Türkiye gerçeği ortaya çıkmıştır. Otobanlar, köprüler, tüneller, havalimanları yapılmış, ülkemiz dev bir şantiyeye dönüşmüştür. Salgınla en tesirli mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Maalesef ekonomide ayak oyunları bitmemiştir.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 18 Kasım 2022'de sosyal medyadan yaptığı İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu, milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur. Bu Kılıçdaroğlu, tasfiye memurudur.

Terörle mücadele çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Dost görünümlü şaibeli ülkeler, kiralık katiller kullanmaktadır. 13 Kasım'da Taksim'de yaşanan hunhar saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının kanıtıdır.

Dün gece yarısı yapılan harekatla teröristlerin mağara, barınakları vurulmuştur. Hainler için hiçbir yer güvenli korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir, vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. TSK'yı tüm gücümüzle destekliyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.