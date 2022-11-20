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F-16'lar İstiklal Caddesi'nin çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur için vurdu! Bombalara isimleri kazındı...

F-16'lar İstiklal Caddesi'nin çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur için vurdu! Bombalara isimleri kazındı...

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi saldrısında hayatını kaybeden iki çocuğun isminin yazıldığı bombaların savaş uçaklarına yüklenmiş halini paylaştı ve...

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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK varlıklarına yönelik Pençe Kilit operasyonunda yağdırılan bombaların görüntüleri paylaşıldı. Beyoğlu'nun çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur'un isimleri bombaların üzerine yazıldı.

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekâtı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunuyor.

Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü, üzerlerine çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur'un isimlerinin yazıldığı bombaların görüntüleriyle kutlandı.  

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın özel mesajı; "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!"

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı o paylaşım...

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albasır'in İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırıda 9 yaşındaki Ecrin Meydan ve Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar hayatını kaybetmişti. 


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