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Önemsemedi bacakları bu hale geldi! Yaşlı kadın bir an önce tedavi olmak istiyor

İZMİR’in Konak ilçesinde yaşayan Saliha Genişçiler, bacaklarının yavaş yavaş şişmeye başladığını fark etmesine rağmen durumu önemsemeyip hastaneye başvurmadı. Tamamen şişen bacakları yüzünden zor günler yaşayan 63 yaşındaki Genişçiler, asıl şoku hastanelerin pandemi nedeniyle aldığı karar sonrası yaşadı. İşte detaylar...

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İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Saliha Genişçiler, bacaklarının yavaş yavaş şişmeye başladığını fark etti. Durumu çok önemsemediği için hastaneye başvurmayan Genişçiler’in bacakları yaklaşık 5 ay önce ise tamamen şişti ve iltihaplandı.

Ağrıları ve şişlikleri nedeniyle kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan Genişçiler kızının evine yerleşirken, bir yandan da tedavi olmak için hastaneye başvurdu. Ancak Genişçiler’in iddiasına göre hastaneler, pandemi nedeniyle kadını kabul etmedi.

Saliha Genişçiler’in durumuyla ilgili konuşan hayırsever Berrin Güner, “Pandemi nedeniyle bu hastanın çoklu odalarda yatırılamayacağını söylediler. Özel hastanelerden destek almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Ya ayağım kesilir ya ölürüm"
Şişen bacakları yüzünden hayatı kabusa dönen yaşlı kadının İHA muhaberlerinin çekim yaptığı sırada gözyaşları içerisinde "Ya ayağım kesilir ya ölürüm" sözleri ise yürekleri dağladı. 

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