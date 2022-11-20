Enner Valencia şov yaptı! Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı devirdi!

FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması değerini de taşıyan müsabakada kazanan taraf Ekvador oldu. Görkemli bir açılış töreniyle başlayan turnuvanın ilk maçına Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, attığı 2 golle damgasını vurdu. İşte detaylar...Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar, Ekvador'u konuk etti. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ekvador 2-0 kazandı.
Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 16. (P) ve 31. dakikalarda Fenerbahçeli Enner Valencia kaydetti. Ayrıca Valencia'nın 3. dakikada attığı gol VAR'da incelendikten sonra iptal edildi.
Bu sonucun ardından Ekvador gruptaki puanını üçe yükseltirken Katar, sıfır puanda kaldı.
Grubun ikinci maçında Katar, Senegal'le; Ekvador da Hollanda'yla karşılaşacak.