PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu! Ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetindeydi
TÜRKİYE'nin Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine havadan bomba yağdırmasının ardından örgütte çözülme başladı. Gri kategoride aranan PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu.Abone ol
Türkiye'nin operasyonları sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. 2013 yılında PKK'ya katılan ve gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde Ayn İsa bölgesi sorumlusu teslim oldu.
Teslim olan teröristin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğu belirtildi.