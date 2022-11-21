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Hava çok fena olacak! Çanakkale'de okullar tatil edildi aman dikkat

Hava çok fena olacak! Çanakkale'de okullar tatil edildi aman dikkat

ÇANAKKALE'de bugün hava çok fena olacak. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin ise 1 gün izinli sayılmasına karar verildi.

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Çanakkale Valiliğince, bu gece yarısı başlayıp, yarın akşama kadar devam etmesi beklenen lodos fırtınasının hayatı olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesiyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin bir gün süreyle idari idari izinli sayılmasına karar verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 542-1-ÇNK numaralı uyarısı ile halen etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Çanakkale il genelinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer 90 km/sa üzeri hızda kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir.

- İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle; ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

- Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle idari idari izinli sayılacaktır.

- Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir.

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