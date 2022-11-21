Meteorolojiden okulları bile tatil ettiren uyarı! 17 il listede İstanbul'a dikkat
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar tuttu. 17 il için şiddetli lodos uyarısı yapıldı. Özellikle yurdun batısında önce lodos sert esecek sonra şiddetli yağışlar başlayacak. Çanakkale'de okulları tatil ettiren lodos özellikle Balıkesir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da çok sert hissedilecek.
Meteoroloji’den beklenen hava durumu raporu açıklaması geldi. Günlük rapora göre bugün ülkenin batısında lodosun çok kuvvetli bir şekilde etkisini göstermesi bekleniyor. Kuvvetli lodos ile birlikte sağanak yağış da etkisini gösterecek. Lodosun etkisinin Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul’da zaman zaman 70/85 kilometreyi bulabileceği belirtilirken Çanakkale’de okullar tatil edildi.
Ege’den Ukrayna’ya kadar çok uzun bir hatta etkisini göstermesi bekleniyor. Ege’de su hortumu oluşabilir. Lodosun etkisi Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul’da zaman zaman 70/85 kilometreyi bulabilir. Vatandaşlara çatıların altında yürümeyin uyarısı gelirken motorlu kuryeler için de ani rüzgar hamlelerine karşı uyarı geldi.
Meteoroloji bugün 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Kuvvetli lodos ise beraberinde yağış da getirecek. Bu sabah saatlerinde Ege ve Trakya bölgelerinde yağışın da başlaması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde öğlen ve akşam ara ara yağış geçişleri olabilir. Bu gece yarısı ve Salı sabahı ise İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor.