Meteorolojiden okulları bile tatil ettiren uyarı! 17 il listede İstanbul'a dikkat

Kuvvetli lodos ise beraberinde yağış da getirecek. Bu sabah saatlerinde Ege ve Trakya bölgelerinde yağışın da başlaması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde öğlen ve akşam ara ara yağış geçişleri olabilir. Bu gece yarısı ve Salı sabahı ise İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor.