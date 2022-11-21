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Bartın'da orman yangını çıktı! 4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bartın'da orman yangını çıktı! 4 kişi gözaltına alındı

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri alınıyor.

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İnkum'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları, bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürüldü. Yangın için çevre illerden de destek istendi.

Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş ve Belediye Başkanı Cemal Akın da olay yerinde çalışmaları takip etti.

Yangına sebebiyet verdiği öne sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı ve İnkum Jandarma Karakol Komutanlığında ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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