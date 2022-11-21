Abdurrahim Abayrak'ın torunu Batuhan düştü mü intihar mı etti? Instagram hesabındaki o tarih ne?
Galatasaray'ın fenomen yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de 4. kattan düşerek öldü. Albayrak, "Nasıl dayanacağımı bilmiyorum" derken, Batuhan'ın nasıl öldüğüyle ilgili ortada sorular kaldı. Sosyal medyadaki iddialar kafaları karıştırdı...
İstanbul Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de 4. kattan düşerek ölen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı'nın dedesi Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. "Nasıl dayanacağımı bilmiyorum" diyen Albayrak, torununun cenazesinin ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nden kaldırılacağını duyurdu.
Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş camiasının saygın isimlerinden Asil Bostancı’nın oğlu olan 15 yaşındaki Batuhan Bostancı'nın City's AVM'nin dördüncü katından nasıl düştüğüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama ve görüntü servis edilmedi.
Sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan kullanıcı, Batuhan Bostancı'nın intihar ettiğinin söylendiğini duyurmuştu.