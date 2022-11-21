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İstiklal Caddesi'nde bomba videosu çeken kişi İsrailli çıktı! Gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nde bomba videosu çeken kişi İsrailli çıktı! Gözaltına alındı

İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde TikTok'ta yayınlamak için bombalı poşet videosu çeken kişi gözaltına alındı. Şahsın İsrail vatandaşı olduğu belirlendi...

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İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan üç kişiden biri gözaltına alındı. Diğer iki kişinin yurtdışına çıktıkları belirlendi. 

Arapça konuşarak, infial yaratacak şekilde...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Taksim İstiklal Caddesi'nde üç kişinin ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğu belirtildi.

Kaldığı otelde yakalandı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı ve şüpheli A.A'nın Beyoğlu ilçesinde kaldığı otelde yakalandığı bildirildi. Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesapları incelendiğinde, başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 6 Kasım'da video paylaşımı yaptıkları görüldüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgisi yok

"Her ne kadar görüntüler 13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturup toplumda infial yaratsa da videonun patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde paylaşım yapıldığı görülmüştür. Ayrıca videoda görülen şapkalı şahıs F.R.’nın 08.11.2022 ve A.O.’nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkemizden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun bilinen patlama olayıyla ilgili olmadığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, yakalanan şüpheli A.A'nın adli makamlara sevk edildiği ve konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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