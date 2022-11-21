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Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: İsimleri okullarda yaşatılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: İsimleri okullarda yaşatılacak

TAKSİM İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların üçünün eğitim camiasından olduğunu dile getirdi. 

Öğretmen ve öğrencilerin isimlerini okullarda sonsuza dek yaşatacaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Bakan Özer, “Değerli öğrencimiz Ecrin’in adını Adana’da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız.

Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu'na, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız” dedi.

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