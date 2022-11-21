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Emine Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını büyük bir teessürle öğrendiğim, basın camiamızın usta isimlerinden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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