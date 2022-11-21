BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,22
ALTIN 1.047,19
GÜNCEL

Türk sporunun duayen ismi Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Türkiye’nin spor yazarlığı konusunda duayen ismi, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu.

Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bacakları şişip iltihaplanan kadın tedavi olmak istiyor
Bacakları şişip iltihaplanan kadın tedavi olmak istiyor
Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı! Bakın içinden ne çıktı...
Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı! Bakın içinden ne çıktı...
Dünya Kupası açılış maçına iki taraftarın kavgası damga vurdu! Sonu böyle bitti
Dünya Kupası açılış maçına iki taraftarın kavgası damga vurdu! Sonu böyle bitti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı! Testi başarıyla geçti: "O sınırı aştık"
Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı! Testi başarıyla geçti: "O sınırı aştık"
Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler: Terör hedefleri böyle yerle bir edildi!
Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler: Terör hedefleri böyle yerle bir edildi!
İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası! 6 şehit üzerinden Tiktok rezaleti
İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası! 6 şehit üzerinden Tiktok rezaleti
Ronaldo ile Messi'den büyük hayal kırıklığı! O fotoğraf fotomontaj çıktı! Kaç para aldılar?
Ronaldo ile Messi'den büyük hayal kırıklığı! O fotoğraf fotomontaj çıktı! Kaç para aldılar?
3. kattan betona böyle çakıldı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
3. kattan betona böyle çakıldı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Meral Akşener kürsüde ağladı! Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen olmaz kardeşim
Meral Akşener kürsüde ağladı! Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen olmaz kardeşim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'a harekat emrini böyle verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'a harekat emrini böyle verdi!
Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı
Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı