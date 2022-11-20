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3. kattan betona böyle çakıldı! O anlar saniye saniye kaydedildi!

İzleyenlerin kanını donduran olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Bir otelde kalan kadın 3. kattan aşağı böyle düştü. Betona çakılan kadının o anları saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL Bahçelievler'de bir otelin 3. katından sarkan ve pencerenin tentesine tutunan kadın yerinden kopan tenteyle birlikte yere düştü. Olayda yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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