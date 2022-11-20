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Kobani, Tel Rıfat, Derik, Şengal'e Pençe Kılıç harekatı! F-16'lar havadan bomba yağdırdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı yaptı. İlk gelen bilgilere göre, hava harekatında Kobani, Tel Rıfat, Dirbesiye, Derik ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulduğu öğrenildi. Harekatta Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasının da kullanıldığı belirtildi. İşte terör yuvalarının vurulma anları

Taksim İstiklal caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiğ iterör saldırısının ardından, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç Hava Harekatı" düzenledi.  Bakanlığın sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Harekatın adı: Pençe Kılıç

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlıktan harekata ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/YPG'li teröristler tarafından Türkiye'ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildiği belirtildi. 

Suriye Hava Sahası da kullanıldı

Diyarbakır, Malatya'dan kalkan çok sayıda F-16 savaş uçağının belirlenen terör hedeflerini vurduğu belirtildi. Batman’dan havalanan SİHA’ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Öte yandan harekatta Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi.

Rusya yıllar sonra ilk kez açtı

Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı. İlk gelen bilgilere göre, hava harekatında Kobani, Tel Rıfat, Dirbesiye, Derik, Şengal ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulduğu belirtiliyor.

Terör hedefleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik harekatın ilk görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." denildi.

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