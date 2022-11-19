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Beyoğlu'nda eve giren hırsızlar güle oynaya televizyon çaldı ulu orta soygun kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BEYOĞLU Gümüşsuyu’nda 3 şüpheli şahıstan biri evin 2'nci katına tırmandıktan sonra televizyon çaldı. Şahıs, çaldığı televizyonu beyaz bir örtüye sarıp aşağıda bekleyen ve gözcülük yapan 2 arkadaşına balkondan attı. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda geçtiğimiz Pazar günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 şüpheliden biri apartmanın 2'nci katına tırmandıktan sonra televizyonu çaldı ve televizyonu beyaz bir örtüye sarıp aşağıda bekleyen ve gözcülük yapan 2 arkadaşına balkondan attı.

Şüphelilerin televizyon çaldığı anları, karşı apartmandaki vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

Beyoğlu Asayiş polisi hırsızları yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntüleri ve vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler izlendi ve şüpheli şahısların kimliği tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen S.Ö. isimli şahıs Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ikametinde, K.P. isimli şahıs da yine Üsküdar Selami Ali Mahallesi’ndeki ikametinde önceki gün yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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