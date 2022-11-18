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Mehmet Şef kovuldu işi gerçek çıktı! Mehmet Yalçınkaya'yı esnaf 'lüks yer aşağıda' deyip kovdu

TV8 kanalında MasterChef jüriliği yapan Mehmet Yalçınkaya bir esnaf lokantasından kovuldu. Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kapı dışarı ettiği anların videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Mehmet Yalçınkaya girdiği esnaf lokantasında yağsız et istiyor. Esnafı tavırları ile gıcık edince de Mehmet Yalçınkaya'ya 'servisi kapattık' deyip yol veriyorlar. Peki gerçekten Mehmet Yalçınkaya kovuldu mu yoksa bu bir oyun mu? Buyrun işin aslına...

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ekranlarında MasterChef yarışması ile tanıdığımız Mehmet Yalçınkaya sosyal medyaya düşen 'esnaf lokantasından kovulma' görüntüleri ile gündem oldu. Video kısa sürede yayılırken, Mehmet şef lokantanın sahibinden azar yiyip kapının önüne konuyor. Herkesin konuştuğu kovulma işinin aslı astarı ortaya çıktı. 

Mehmet Yalçınkaya'yı tanımadılar mı?

Sosyal medyada yayılan video gizli bir çekimdi. Mehmet Yalçınkaya bir esnaf lokantasına girip yemek yemek istiyordu. MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Şef Mehmet Yalçınkaya terbili kıyafet gidince tanıyan çıkmadı.

Paramızla yemek yiyemiyoruz

Mehmet Yalçınkaya esnaf lokasındaki tavırları ile iş yeri sahibini gıcık ediyor. Esnaf alttan alsa da "Nereye geldik biz böyle, paramızla yemek yiyemiyoruz" diyerek söylenmeye devam ediyor. 

Esnaf herşey para değil deyip kapıya koydu

Mehmet Yalçınkaya'nın laflarını duyan lokantanın sahibi Mehmet Yaçınkaya'ya tepki göstererek, "Burada her şey para değildir. Paranızla bir şeyler yemek istiyorsanız ilerde lüks lokantalar var" diyor. Mehmet Yalçınkaya'ya hizmet vermek istemeyen esnaf 'servisi kapattık' deyip kapıyı gösteriyor. 

Mehmet Yalçınkaya'nın kovulması mizansen mi?

Görüntüler sosyal medyaya düşünce herkesin aklına "Mehmet Yalçınkaya'nın kovulması oyun mu" düştü. Mehmet Yalçınkaya'nın kapı dışarı edildiği video kısmen gerçek.

Sosyal deney yapmış

Exxen kanalına "Esnaf" ismiyle program çekmeye başlayan Mehmet Yalçınkaya, sosyal deney yapmak için bunu gizli kameraya aldırmış. Mehmet Şefin sosyal deneydeki amacı da esnafın paraya şöhrete tamah etmediğini göstermekmiş. 

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