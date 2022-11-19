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POLİTİKA

Bakan Soylu HDP'lilerle tartıştı, yardımcısı simit peynir yedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'lilerle tartışması sırasında Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın simit yemesi dikkat çekti.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Rıdvan Turan arasında el kaldırma gerginliği yaşandı. AK Parti'li Soylu, Turan'a "Elini kaldırma. Terörist bozuntusu terbiyesiz" dedi.

AK Parti'li Bakan Soylu ile HDP'liler arasında gerginlik yaşanırken Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çay içip, simidine peynir sürüp yemesi dikkat çekti. 

Çataklı'nın yanı başındaki Soylu yerinden fırlamak üzere görünürken Çataklı sakince simit yemeye devam etti.

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