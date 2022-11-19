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Pendik'te bir kadın cadde ortasında adama şınav çektirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

PENDİK’te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi.

Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçen vatandaşların o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

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