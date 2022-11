Meral Akşener kürsüde ağladı! Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen olmaz kardeşim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da "Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması"nda kürsüye çıktı. Bursa Öğretmen Okulu'ndaki öğrencilik yıllarını anlatan Meral Akşener, iktidarı topa tuttu. Kürsüde cep telefonunu çıkartı salondakilere sürpriz yapan Akşener, gözyaşlarını tutamadı.

"Öğretmenlik mesleği dünyanın hiçbir yerinde çok süper maaş alınan bir meslek değildir ama öğretmenlik dünyanın her yerinde ve Türkiye'de asker gibi selam durulan bir meslekti ve öyle de olmalıdır" diyen Akşener, "Sözleşmeli öğretmen olamaz kardeşim, böyle bir şey var mı? Ücretli öğretmen olamaz!" dedi.

"Kardeşim, bu kadar öğretmen yetiştiren üniversite açmayacaksın yahu! Açmayacaksın!" diyen Akşener şöyle devam etti: "Yok muydu aklın? O beğenmediğin cumhuriyeti kuranların aklı yok muydu? Yeterli miktarda, yeteri kadar, gereği kadar öğretmen yetiştirip her birini birinci derecede eğitip öğretip ondan sonra köyden başlayıp kalkınmanın neferi haline getiren cumhuriyetin başarısını ortadan kaldırmak mı lazımdı?"

"Diğer okulları yaydınız yaydınız, ortadan kaldırdınız. Ama öğretmenlik mesleğiyle ilgili bunları yapmamak gerekiyordu. Ne olursa olsun, ister 30 ister 20 öğrencisi olsun köy okulları, öğretmen okulları kapatılmamalıydı. Ve eğitimdeki bu karmaşa, keşmekeş asla olmamalıydı.

Kürsüde yaptığı konuşma sırasında telefonundan Öğretmen Marşı'nı açarak mikrofondan dinleten Akşener, marş çalarken gözyaşlarını tutamadı. Akşener, salondakileri de sahneye davet ederek birlikte marş okudu. Salondakiler ise Akşener'e aynı marşı daha önce çalıştıklarını ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini ancak asıl sürprizin kendilerine yapıldığını söyledi. Akşener de "Bana sürpriz yapılmış ama vallahi haberim yoktu. Ben de siz sürpriz yapayım dedim" diye konuştu.

Öğretmen Marşı

Nura doğru can atan Türk genciyiz.

Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;

Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,

Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!

Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;

Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.