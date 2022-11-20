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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'a harekat emrini böyle verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Türk Hava Kuvveteri bugün Suriye ve Irak'taki PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

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