Hulusi Akar: Teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı
TÜRK Hava Kuvvetletleri Münbiç ve Kobani başta olmak üzere PKK'nın Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine 'Pençe Kılıç' Harekatı düzenledi. Harekatı bizzat yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz. Teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'na ilişkin olarak, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi. Pençe Kııç Harekatı'nı bizzat Harekat Merkezi'nden yöneten Bakan Akar, "Teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.
Harekat Merkezi'nde açıklama yapan Bakan Hulusi Akar, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargâhları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı. Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü.