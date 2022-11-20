Ronaldo ile Messi'den büyük hayal kırıklığı! O fotoğraf fotomontaj çıktı! Kaç para aldılar?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin dün akşam aynı anda paylaştıkları fotoğraf dünyanın gündemine oturdu. İki yıldız ismi satranç tahtasında birleştiren fotoğraf meğer ayrı ayrı çekilip montaj yapılmış...

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin dün akşam aynı anda paylaştıkları fotoğraf dünyanın gündemine oturdu. İki yıldızın hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraf toplamda 60 milyonun üzerinde beğeni aldı. Ronaldo ve Messi'nin çekim için bir araya geldiği sanılırken fotoğrafın kamera arkası görüntüleri hayal kırıklığı yarattı. Satranç tahtasındaki dizilimin hikayesi ise dikkat çekti.

5. kez Dünya Kupası'nda oynayacak

Katar'da bugün başlayacak 2022 Dünya Kupası'na saatler kala, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin dün akşam aynı anda yaptıkları paylaşım dünyanın gündemine oturdu. Portekiz ile 5. kez Dünya Kupası'nda oynayacak olan Cristiano Ronaldo ve Arjantin ile 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak olan Lionel Messi, dün akşam aynı anda sosyal medya hesaplarından satranç oynarken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımlar bir anda büyük ilgi çekti.

Hangi futbolcunun paylaşımı kaç like aldı?

499 milyon takipçili Cristiano Ronaldo'nun paylaştığı fotoğraf Pazar günü öğle saatlerine kadar 29 milyon beğeniyi aşarken Lionel Messi'nin 375 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşım ise 23 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Beğeni rekoru Ronaldo'da...

Instagram tarihinin en çok beğeni alan paylaşımı, 55 milyon beğeni ile world_record_egg hesabının 4 Ocak 2019 günü yaptığı yumurta fotoğrafı. Tanınmış bir insan tarafından yapılan ve en çok beğeni alan fotoğraf ise, Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in ikiz çocukları olacağını duyurdukları 'ortak' paylaşımdı. İkilinin paylaşımı 32 milyon beğeni almıştı.

Deklanşöre efsane fotoğrafçı bastı

Ronaldo ve Messi'nin ikonik fotoğrafını, ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz çekti. Maradona, Pele ve Zidane'lı langırt fotoğrafında da imzası olan 73 yaşındaki Leibovitz'in portfolyosu birbirinden ünlü isimlerle dolu. Barack Obama, LeBron James, Michael Jordan, Kraliçe Elizabeth, Rihanna, Joe Biden, Al Pacino, Tom Hanks, Simone Biles, Serena Williams, David Beckham, Zelenski gibi isimler, unutulmaz fotoğraflar için Annie Leibovitz'in kamerasının karşısına geçti.

Kamera arkası görüntüler hayal kırıklığı

Tüm dünya, Ronaldo ve Messi'nin bu fotoğraf çekimi için bir araya geldiğini düşünüyordu ancak gerçek, kamera arkası görüntülerinde ortaya çıktı. Ronaldo ve Messi, Pazar günü öğlen saatlerinde kamera arkası videolarını yine sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde Ronaldo ve Messi'nin bir araya gelmediği, hatta çekimin farklı mekanlarda yapıldığı ortaya çıktı.

Messi'nin kamera arkası görüntülerinde duvar kağıtlarının desenli olduğu görülürken Ronaldo'nun arka planının düz olduğu fark ediliyor. Yıldız futbolcular, çekim sırasında satranç tahtasının başına tek oturup poz vermiş.

Farklı zaman ve mekanlarda çekilen fotoğraflar sanal ortamda birleştirilerek ortaya dün akşam paylaşılan fotoğraf çıktı. Markanın sosyal medya hesabından paylaşılan kamera arkası videoları kısa bir süre sonra silindi.

2010'da Maradona, Zidane ve Pele paylaşmıştı

Ronaldo ve Messi'nin kamera karşısına geçtiği lüks marka, 2010 Dünya Kupası öncesinde efsane futbolcular Pele, Maradona ve Zidane'ı langırt masasının etrafında toplamış ve ortaya yine ikonik bir kare çıkmıştı.

O çekimin kamera arkası görüntülerinde üç efsanenin gerçekten aynı mekanda buluşup keyifli anlar yaşadıkları görülmüştü.

Satranç dizilişinin hikayesi: Beraberlik

Ronaldo ve Messi, satranç tahtasının başında çekilmiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra tahtadaki taşların pozisyonu da dikkat çekti. İlk olarak taşların pozisyonuna göre oyunu kimin kazanabileceği yönünde yorumlar yapıldı ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı.

Fotoğraftaki satranç pozisyonu, 2017'de Magnus Carlsen ile Hikaru Nakamura arasında oynanan Norway Chess 3. tur müsabakasına ait. 40'ar hamle sonucunda Nakamura (siyah) ile Carlsen (beyaz) masadan beraberlikle ayrılmıştı.