İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası! 6 şehit üzerinden Tiktok rezaleti

İSTİKLAL Caddesi)nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının üzerinden bir hafta geçmeden yabancı uyruklu kişiler TikTok videosu çekiyoruz diş büyük bir rezalete imza attı. Bir kaç 'tık' almak için yapılan bombalı paket şakası isyan ettirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstiklal Caddesi'nde bomba şakası yapan yabancı uyruklu bir kişini çektiği videoyu paylaşarak tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren Tekin, "Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Şimdi soruyorum TikTok’ta video çekip İstiklal Caddesi’nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı?" sözleriyle tepkisini dile getiren Tekin, ayrıca "Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi’nde bombalı paket şakası yapıyor. Bunlara izin verenler de bunlar kadar sorumludur" ifadelerini kullandı.

Videoda, İstiklal Caddesi'nde elinde poşet olan bir kişi yanındaki iki kişi ile birlikte kameraya bir şeyler söyledikten sonra panik havasıyla koşmaya çalışıyor. Üç kişinin yaptığı panik hareketlerinin ardından caddede yürüyen insanlar da panik oluştuğu görülüyor.