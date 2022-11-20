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Dünya Kupası açılış maçına iki taraftarın kavgası damga vurdu! Sonu böyle bitti

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar, Ekvador'u konuk etti. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ekvador 2-0 kazandı. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia, turnuvanın açılış golünü atarak tarihe geçerken iki taraftarın tribünde tartıştığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte yaşananlar...

Al Bayt Stadı'ndaki ilk maçta Ekvador, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçeli golcü oyuncu Enner Valencia, 16. dakikada penaltıdan attığı golle Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydederken, 36. dakikada yine sahneye çıkarak Ekvador'un 2-0 öne geçmesini sağladı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşılaştı. Katar'ın turnuvaya ev sahipliği yaptığı süreç ve ülkedeki insan hakları ihlalleri ile ilgili tartışmalar ve protestolar sürerken bir Ekvador taraftarı, Valencia'nın golünün ardından tribünlere "para" işareti yaptı ve Katarlılarla tartıştı.

Bu hareketlere bazı Katarlılar tepki gösterince tartışma çıktı. İki taraftar maçın ikinci yarısında tokalaşarak barıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından gerginlik yaşayan iki taraftar bir araya gelerek birlikte video paylaştılar. Katar ve Ekvador taraftarının dostluk mesajı verdiği video kısa sürede büyük beğeni topladı. 

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