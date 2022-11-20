BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
GÜNCEL

Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler: Terör hedefleri böyle yerle bir edildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası! 6 şehit üzerinden Tiktok rezaleti
İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası! 6 şehit üzerinden Tiktok rezaleti
Ronaldo ile Messi'den büyük hayal kırıklığı! O fotoğraf fotomontaj çıktı! Kaç para aldılar?
Ronaldo ile Messi'den büyük hayal kırıklığı! O fotoğraf fotomontaj çıktı! Kaç para aldılar?
3. kattan betona böyle çakıldı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
3. kattan betona böyle çakıldı! O anlar saniye saniye kaydedildi!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Meral Akşener kürsüde ağladı! Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen olmaz kardeşim
Meral Akşener kürsüde ağladı! Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen olmaz kardeşim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'a harekat emrini böyle verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'a harekat emrini böyle verdi!
Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı
Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı
İstanbul'da asgari ücret alan yok dedi stüdyo karıştı! CHP'li vekil: Dalga mı geçiyorsunuz?
İstanbul'da asgari ücret alan yok dedi stüdyo karıştı! CHP'li vekil: Dalga mı geçiyorsunuz?
İstanbul'da iğrenç olay! Kendini 'fabrikatör' olarak tanıttı küçük kızı ekranda çıplak olarak soyundurdu
İstanbul'da iğrenç olay! Kendini 'fabrikatör' olarak tanıttı küçük kızı ekranda çıplak olarak soyundurdu
Tokat Medical Park Hastanesi'nde dehşetin görüntüsü! Felçli hastayı boğarak öldürmeye çalıştılar iddiası
Tokat Medical Park Hastanesi'nde dehşetin görüntüsü! Felçli hastayı boğarak öldürmeye çalıştılar iddiası
Kobani, Tel Rıfat, Derik, Şengal'e Pençe Kılıç harekatı! F-16'lar havadan bomba yağdırdı!
Kobani, Tel Rıfat, Derik, Şengal'e Pençe Kılıç harekatı! F-16'lar havadan bomba yağdırdı!
Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçakları
Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçakları