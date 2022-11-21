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Galatasaray’ın Danimarkalı savunmacısı Nelsson'dan Sevilla açıklaması

Galatasaray’ın Danimarkalı savunmacısı Nelsson'dan Sevilla açıklaması

Galatasaray’ın Danimarkalı savunmacı, BT’ye konuştu, Sevilla’ya gidememesini yorumladı. Başarılı stoper, “takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum” dedi, “gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek” diye ekledi.

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Cim-Bom’un Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesiyle birlikte Dünya Kupası için bulunduğu Katar’da ülkesinin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T.’ye konuştu.

“Maaşımın yükseldiğini bilmiyorum” başlığıyla verilen haberde, Nelsson’un, Sevilla’ya transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak hayal kırıklığını gizlemediği öne sürüldü.

Başarılı stoper, “Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek” diye konuştu.

Victor Nelsson’un yaz transfer döneminde kariyerinde bir başka büyük değişikliği daha kaçırdığına işaret edilen haberde, yıldız savunmacının bunun Dünya Kupası’ndan sonra olup olmayacağı konusunda şu anda spekülasyon yapmak istemediği dile getirildi. Nelsson konuyla ilgili olarak, “Bakalım ne olacak? Olabildiğince anı yaşamaya çalışıyorum ve şu anda burada olmaya odaklanmış durumdayım. Galatasaray’dan ayrılmam gerektiğinde, Sevilla mı yoksa başka bir şey mi olacağını görmemiz gerekecek” dedi.

Nelsson’un ayrıca, gülümseyerek, “Sevilla’ya transfer sözü verildiğini duymadım. Ama yine çok şey söyleniyor. Zam aldığımı hatırlıyorum. Aynı zamanda hakkında hiçbir şey bilmediğim bir konu” dediği ifade edildi.

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