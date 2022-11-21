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Yabancı uyrukluların rezil Tiktok videosu! Göç İdaresi'nden İstiklal Caddesi'ndeki paylaşım için açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı uyrukluların rezil Tiktok videosu! Göç İdaresi'nden İstiklal Caddesi'ndeki paylaşım için açıklama

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde yabancı uyrukluların bombalı paketli videosu büyük tepki çekti. Göç İdaresi Başkanlığından video çeken yabancılar hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada tık uğrana çekilen videonun tarihinin bombalı terör saldırısından önce olduğu bildirildi.

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 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 3 turistin İstiklal Caddesi'ndeki videosunun, Beyoğlu saldırısından önce çekildiği, ancak saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmasının sorumsuzca ve provokasyona açık olduğu belirtilerek, "Bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek "bombalı paket şakası" olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir "kapkaç şakası" olduğu anlaşılan görüntüleri terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaştığı ifade edilen açıklamada, görüntülerin Türkiye'deki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının kabul edilebilir herhangi bir tarafının bulunmadığı vurgulandı.

Böylesi kötü niyetli girişimlerin, Türkiye'deki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşların karşı karşıya getirilmesi niyeti taşıdığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Dünyadaki birçok devletin taziye mesajıyla ülkemizin acısını paylaştığı böyle bir ortamda, mevzubahis sosyal medya paylaşımını Türkiye’nin hassasiyetini gözetmeden yaparak hem provokasyona neden olan hem de toplumsal vicdanı inciten bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır. 

Yapılan incelemelerde, görüntülerdeki 3 kişiden F.R'nin 8 Kasım tarihinde, A.O'nun 10 Kasım tarihinde ülkemizden çıkış yaptığı anlaşılmış olup hala ülkemizde bulunan diğer yabancının ülkemizden çıkışı için gerekli idari süreç yürütülmektedir.

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