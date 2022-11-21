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Taksim Beyoğlu'ndaki terör saldırısında 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Taksim Beyoğlu'ndaki terör saldırısında 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Beyoğlu Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. 6 kişinin şehit olduğu 81 kişinin yaralandığı kalleş terör saldırısında 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da olduğu belirtildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti..

49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin de 3'ü dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 1'i serbest bırakılmıştı.
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