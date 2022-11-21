Batman'da 21 yaşındaki Helin'in korkunç ölümü! Önce kolunu...

BATMAN'da 21 yaşındaki Helin feci şekilde can verdi. Fabrikada çalışan genç kız önce kolunu sonra da vücudunun bir kısmını makineye kaptırdı.

Abone ol

Batman'da işe yeni başladığı öğrenilen 21 yaşındaki Helin Egüz, çalıştığı fabrikada iş makinesine kolunu kaptırdı. Kolunu kurtarmaya çalışırken vücudunun bir kısmı da makineye takılan genç kız ağır yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi. Egüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.