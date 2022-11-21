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MEB'den öğretmenlere güzel haber: Yüzde 30 indirimli yararlanacaklar

MEB'den öğretmenlere güzel haber: Yüzde 30 indirimli yararlanacaklar

Öğretmenler, öğretmenevi restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. 31 Aralık tarihine dikkat çekildi. Bakan Özer, 'Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkan getirmiştik. Şimdi bu imkanı daha genişletiyoruz.' dedi. İşte MEB'den yapılan açıklama.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren 31 Aralık’a kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilden sonraki ilk gününde Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilere başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasına da konuk oldu. Öğretmenlerle sohbet eden Özer'in bir de müjdesi vardı. Özer, "Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkan getirmiştik. Şimdi bu imkanı daha genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenlerimiz, tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler. Öğretmen haftası nedeniyle inşallah bu kapsamı daha genişleteceğiz. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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