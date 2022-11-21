İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında flaş gelişme

Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24'e çıktı.

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Terör saldırısıyla ilgili şüpheliler Azez'de yakalanan Hasan Ali ve korsan taksicilik yapan Carkas kardeşlerin babası Salih Carkas, Hasan Aburas, Mahmud El Yusuf ve Mahmud El Abid bulunduğu toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorguları tamamlanan 5 şüpheli, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Nitelikli kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

eylem hazırlığı tekstil ayölyesinde yapıldı

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Hüsam kod adlı Hasan Ali'nin Ahlam Albashır ve Bilal Hassan'ın tekstil atölyesinde birlikte kaldıkları, eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı kaydedildi. Şüpheli Hasan Ali'nin Bilal Hassan'a 0534'lü GSM hattını verdiği, bu hattın olay günü Ahlam Albashır'in kullandığı GSM hattıyla baz vererek Taksim'e gittikleri, sonrasında Bilal Hassan'ın aynı hat İle Esenler'e geri döndüğü belirtildi. Yazıda şüpheli Hasan Ali'nin hazırlık sürecinde şüpheliler ile iştiraki olduğu ifade edildi.

Olay günü de Albashır ve Hassan'ın tekstil atölyesinde bomba düzeneğini çantayı yerleştirerek korsan taksiyle Taksim'e gittikleri anlatıldı. Ahlam Ablashır'ın bombayı bırakıp Hacı kod adlı şahsın talimatıyla olay yerinden koşarak ayrıldığı ve patlamanın gerçekleştiği belirtildi.

Ahlam Albashır'ın olay yerinden Ahmet Carkas aracılığıyla Bakar Carkas'ın evine götürüldüğü, burada Ahmet, Bakar ve Ammar'ın Babası olan Salih Carkas'ın bulunduğu belirtilerek olayın failinin saklandığı yakalanmasının engellendiği vurgulandı.

19 şüpheli tutuklanmıştı

İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım günü gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yakalanan aralarında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Ablashır'ın bulunduğu 49 şüpheli, 17 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden Ahlam Albashır ile birlikte ona ve firari şüpheli Bilal Hassan'a Türkiye'de yardım ettikleri öne sürülen 17 şüpheli "Devletin Birligini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" ve "Nitelikli Kasten Öldürme" suçlarından 18 Kasım'da tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Daha sonraki operasyonlarda gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüphelinin de 20 Kasım'da tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a ulaştı. Bugünkü şüpheliler ile toplam tutuklu sayısı 24'e çıktı.