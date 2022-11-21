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Hain saldırı sonrası TSK harekete geçti! PKK nefes alamıyor

Hain saldırı sonrası TSK harekete geçti! PKK nefes alamıyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 roketle yapılan terör saldırısı sonrası TSK çok sert cevap veriyor... Hain saldırının ardından Türk savaş uçakları havalanırken Ayn el-Arab'ın doğusuna yoğun top atışları da başladı.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. İçişleri Bakanı Soylu, "Saldırıda biri çocuk, biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine de, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü. Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Savaş uçakları havalandı, topçu atışları başladı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a ve Kilis'e yönelik saldırısının ardından, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalanırken ayrıca teröristlerin bulunduğu bölge ağır topçu atışına alındı. 

Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.

Bakan Soylu duyurdu: Teröristler 10 saldırı gerçekleşti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Saat 11.15'ten itibaren 10 adet saldırı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de terör saldırı sonrası yaptığı açıklamada bölgede bu hafta tüm okulların tatil edileceğini açıkladı.

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