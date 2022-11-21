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İngiltere, İran'ı farklı mağlup etti

İngiltere, İran'ı farklı mağlup etti

2022 Katar Dünya Kupası'nın B Grubu ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

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2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geldi.

Khalifa Stadyumu'ndaki mücadelenin başında İran zorunluğu bir değişikliğe gitti. Kaleci Alireza Beiranvand sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada Seyed Hosseini eldivenleri giydi.

İngiltere ilk yarıyı üç farkla önde kapadı

Gareth Southgate'in öğrencileri üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İngilizlerin golleri 35' Jude Bellingham, 43' Bukayo Saka ve 45' Raheem Sterling'ten geldi.

İngiltere turnuvaya 6 gollü galibiyetle başladı

İngiltere'nin top hakimiyeti ikinci yarıda da devam ederken Bukayo Saka 62. dakikada bir gol daha kaydederek farkı 4'e çıkardı.

İran'ın yıldızı Mehdi Taremi 65'te ağları buldu ve farkı 3'e indirdi.

Ancak hız kesmeyen İngiltere 71' Marcus Rashford, 90' Jack Grealish'in golleriyle 6-1'e getirdi.

90+10. dakikada VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan hakem Raphael Claus, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehdi Taremi maçın skorunu belirleyen isim oldu: 6-2.

İngiltere'nin rakibi ABD olacak

İngiltere'de sakatlanan Harry Maguire 71. dakikada Eric Dier'a bıraktı. Grubun ikinci maçında İngiltere - ABD ile İran ise Galler ile karşılaşacak.

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