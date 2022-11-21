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Hollanda, Senegal'i iki golle geçti

Hollanda, Senegal'i iki golle geçti

2022 Katar Dünya Kupası'nın A Grubu maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 mağlup etti.

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FIFA Dünya Kupası 2022 A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wilton Pereira Sampaio yönetti. Müsabaka, 2-0'lık Hollanda üstünlüğüyle noktalandı.

Galibiyet golleri son dakikalarda geldi
Portakallar adına galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Cody Gakpo ve 90+9. dakikada Klaassen kaydetti.

Weghorst forma giymedi

Hollanda'da, Beşiktaş formasını terleten Wout Weghort mücadelede süre almadı.

Hollanda ve Ekvador'un averajları eşit

Bu sonuçla Hollanda, 3 puan ve +2 averaj sonrası Ekvador ile her şeyini eşitledi. Sahadan eli boş ayrılan Senegal ise Katar ile beraber son sırayı paylaştı.

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