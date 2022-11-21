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HABER /  POLİTİKA

Lütfü Savaş'tan adaylık göndermesi: Kazanmaya alışkın insanlar kazanır

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Savaş kendisine yöneltilen soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa bize de ona yardım etmek düşer. Ama aday olmazsa ben aday olmak isterim" demişti.

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TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak telefonla bağlanan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, çok ses getiren adaylık açıklamasının ayrıntılarını anlattı.

Lütfü Savaş'ın adaylık konusunda kazanma alışkanlığı olanın kazanmasının daha olası olduğuna dikkati çekmesi, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç kazanamamış olmasını getirdi.

Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?

Programdaki isimlerin Bunun bir Kılıçdaroğlu eleştirisi anlamına gelip gelmeyeceğini ısrarla sorması üzerine ise Lütfü Savaş şu ifadelerle söylemine açıklık getirdi.

''Hepimizin kazanma şansı var, o sizin performansınıza bağlı. Kazanmaya alışkın insanlar kazanır. 3 dönemdir seçime girdim, kazandım. Kendi şahsımla ilgili konuşuyorum''

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