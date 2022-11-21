Kesin yöntem kombiye bunu yapın doğal gaz faturası düşecek

TÜRKİYE rekor enflasyonla yol alırken elektrik ve doğal gaz faturaları patladı. Bu kış doğal gaz faturaları geçen kışa göre yüzde 200 zamlı geliyor. Doğal gaz faturasını düşürmenin yolu kombiyi kapatmamaktan geçiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Ekrem Süzen, doğal gaz faturasını düşüren yöntemi açıkladı. Yapmanız gereken 2 şey var : kombiyi en düşük ayarda sürekli çalıştırın ve termostatik vanaya geçin.

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Kallavi zamlanan doğal gaz ve elektrik bu kış her hanenin bütçesini sarsıyor. Doğal gaz ve elektrik faturalarını düşürmek için çare arayanlara İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen'den tavsiyeler geldi. Doğal gaz faturaları bu kış geçen yıla göre yüzde 200'ün üstünde zamlı geliyor. Faturayı düşürmek isteyenlerin eli de haliyle hemen kombinin kapatma düğmesine gidiyor. Doğal gaz faturasını düşürmek için bu çare değil. Bu yolla çok daha fazla fatura gelmesine sebep oluyorsunuz. Düşük doğal gaz faturası için yapmanız gereken 3 şey var:

1-Kombiyi kapatmayın

-"Radyatörlerin 1 metretülünde yaklaşık 10 litre su var. Bir mesken içerisinde 5 adet radyatör bulunduğu durumlarda yaklaşık 50 litre suyun ısıtılması gerekiyor. Gün içerisinde kombinin meskende bulunulmadığı zamanlarda kapatılmaması durumunda enerji tasarrufu sağlanabilir.

2-Peteklere termostatik vana takın

-Havalar soğumaya başlarken doğal gaz için alınan bir diğer önlem ise radyatör (petek) üzerinde termostatik vana kullanımı. Termostatik vanalar, içerisinde ısı dağılımını eşitlemede önemli rol oynuyor. Bu vanalar, enerjinin dalgalanmasını, dolayısıyla kombinin sıklıkla devreye girmesini engelliyor. Böylece yaklaşık yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, termostatik vanada 1 derece düşük sıcaklığa ayarlanan değer sayesinde yaklaşık yüzde 6-7 doğal gaz tasarrufu da sağlanabiliyor.

3-Yalıtım yaptırın

-Evlerin çoğu yalıtımsız. Isınmada tasarruf sağlanabilmesi için yalıtım yaptırılmalı. Meskende çatı, pencere ve dış duvarlar ısı kaybının en yoğun yaşandığı yerlerdir. Bu yerlerin yalıtımlı özellikteki malzemeler ile değişiminin sağlanması yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabilmektedir."